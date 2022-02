Aichach-Oberbernbach

vor 25 Min.

Brand in Aichach: Anlage in der Ziegelei steht vorübergehend still

Nach dem Brand in der Luftreinigungsanlage der Ziegelei in Oberbernbach (Stadt Aichach) am Donnerstag steht die Anlage für voraussichtlich zwei bis drei Wochen still.

Plus Die Ursache für den Brand in der Luftreinigungsanlage in der Ziegelei im Ortsteil Oberbernbach ist weiter unklar. Eine Fachfirma begutachtet die Schäden.

Von Gerlinde Drexler

Nach dem Brand am Donnerstag in der Luftreinigungsanlage in der Ziegelei in Oberbernbach (Stadt Aichach) wird die Anlage für voraussichtlich zwei bis drei Wochen stillstehen. Davon geht Bernhard Schmidhammer, Technischer Leiter bei Schlagmann Poroton fürs erste aus. Am Freitag begutachtet eine Wartungsfirma die Schäden.

