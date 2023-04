Neues Fahrzeug ist ein Qualitätssprung für die Oberbernbacher Feuerwehr

Plus Seit November hat die Feuerwehr im Aichacher Stadtteil das neue Löschfahrzeug. Es hat schon sechs Einsätze hinter sich. Jetzt braucht die Wehr mehr Personal.

Am Samstag feierte die Freiwillige Feuerwehr Oberbernbach die Weihe ihr neues Löschfahrzeuges nach dem Gottesdienst. Bürgermeister Klaus Habermann bezeichnete das neue Fahrzeug als Qualitätssprung für die Feuerwehr in dem Aichacher Stadtteil.

Das neue MLF 47/1 (mittleres Löschfahrzeug) baute die Firma Magirus auf den neuesten technischen Stand aus und bietet Platz für eine sechsköpfige Staffelbesatzung. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Oberbernbacher Wehr wurde die Ausstattung des Fahrzeugs auf deren Bedürfnisse ausgerichtet.