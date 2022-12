Aichach-Oberbernbach

vor 35 Min.

Oberbernbacher Wehr nimmt ihr neues Fahrzeug in Betrieb

Die Beschaffungsgruppe der Oberbernbacher Feuerwehr holte das neue Fahrzeug in Ulm ab: (von links) Josef Schaller, David Schaller, Sebastian Wachinger, Jochen Ostermayer, Erwin Höß (Kommandant) und Georg Lechner (stellvertretender Kommandant).

Plus Die Feuerwehr Oberbernbach fährt jetzt mit einem neuen Mittleren Löschfahrzeug zu ihren Einsätzen. Das alte Fahrzeug findet demnächst eine neue Verwendung.

Artikel anhören Shape

Sie hat lang darauf gewartet, doch jetzt konnte die Freiwillige Feuerwehr Oberbernbach ihr neues Fahrzeug in Betrieb nehmen. Mit der Meldung der Einsatzbereitschaft an die Integrierte Leitstelle (ILS) Augsburg wurde das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) in Dienst gestellt, wie Kommandant Erwin Höß berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen