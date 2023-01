Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei in Oberbernbach wird ein 24-jähriger Autofahrer erwischt, der zuviel getrunken hat. Was ihn nun erwartet.

Eine Alkoholfahrt hat die Aichacher Polizei am Dienstagabend im Aichacher Ortsteil Oberbernbach gestoppt. Wie sie berichtet, wurde gegen 18.30 Uhr in der Hauptstraße von einer Streife ein Auto zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten bei dem 24-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest, weshalb er auf die Dienststelle gebracht wurde. Dort wurde ein Alkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, welcher einen Wert von über 0,6 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei unterbunden.

Auf den Autofahrer kommt ein Fahrverbot zu

Den Fahrer erwarten ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. (bac)