Aichach-Oberbernbach

vor 34 Min.

Quartett der Regensburger Domspatzen singt in Oberbernbacher Kirche

Die wunderbaren Stimmen dieser vier Regensburger Domspatzen waren in der Oberbernbacher Geburt-Christi-Kirche zu hören: (von links) Jakob Ketterl, Maximilian Haltmeir, Linus Mauser und Lorenz Fischer.

Plus In der Geburt-Christi-Kirche im Aichacher Stadtteil Oberbernbach war am Sonntag ein Quartett der Regensburger Domspatzen zu hören.

Von Erich Echter

Ein musikalischer Hochgenuss wurde den Gottesdienstbesuchern am Sonntag in der Geburt-Christi-Kirche im Aichacher Stadtteil Oberbernbach geboten: Ein Quartett der Regensburger Domspatzen gestaltete den Gottesdienst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen