Seit 50 Jahren steht Rupert Reitberger an der Spitze der Magnusgruppe

Mit seinen 85 Jahren liegt hinter Reitberger ein jahrzehntelanges Engagement - nicht nur im Wasserwerk von Oberbernbach. Dafür wurde er nun geehrt.

Es ist sicher nicht übertrieben, wenn man das neue Wasserwerk in der Ziegeleistraße im Aichacher Ortsteil Oberbernbach als sein zweites Wohnzimmer bezeichnet. In dem Gebäude im Westen von Aichach ist Rupert Reitberger schließlich noch regelmäßig einige Stunden tätig. Am Dienstag hatte der Mann, der in Igenhausen in der Gemeinde Hollenbach lebt, dort einen wichtigen Abendtermin. Zu seinen Ehren hatten sich die Mitglieder des Magnusverbands in der Waschhalle versammelt, um ihren Vorsitzenden, der exakt ein halbes Jahrhundert im Amt ist, zu feiern. Nach einigen Reden gab es ein gemeinsames Essen, bei dem Stefan Reitberger, der Sohn des Jubilars als Küchenchef fungierte. Danach bestand noch die Möglichkeit, das bis auf einige kleine Arbeiten fertig gestellte Gebäude, das zwischen 13 und 15 Millionen Euro gekostet hat, zu besichtigen. Im nächsten Jahr wird sich herausstellen, ob die Planer mit ihrer Prognose richtig lagen, dass die neue Anlage klimaneutral und energieautark arbeiten soll.

Reitberger ist seit Oktober 1973 Vorsitzender der Magnusgruppe

"Ich war immer ein Marathonläufer", meinte Rupert Reitberger. Früher sei er ein "junger Wilder" gewesen. Diese Aussage ließ sich wohl am besten mit jenem Beispiel untermauern, als er mit einem energischen Auftritt schaffte, für den wirtschaftlich arg gebeutelten Wasserversorger einen außerordentlichen Zuschuss von 500.000 DM vom damaligen Innenminister Bruno Merk herauszuholen. Wenig später wurde Reitberger am 10. Oktober 1973 in Kühbach zum 1. Vorsitzenden des Zweckverbands gewählt. Auf nicht weniger als 54 Jahre kann er auch in der Politik zurückblicken und nicht zuletzt ist er auch 61 Jahre mit seiner Gattin Marianne verheiratet, die ebenfalls anwesend war. Zu den 50 Jahren an der Spitze dieses Wasserversorgers meinte er: "Ich wurde nie abgewählt, nie hat sich jemand um den Posten beworben. Ich mach's nicht ungern." Der letzte Satz stellt eine kleine Untertreibung dar, denn der ungemein rüstige Rentner, der 85 Jahre jung ist und in vielen Ämtern aktiv war, lebt so richtig auf, wenn es ums Trinkwasser geht.

Der Neubau der Trinkwasseranlage in Oberbernbach gehört zu einem der größten Projekte, die Reitberger mitgestaltet hat. Foto: Johann Eibl

Brigitte Neumaier, die dritte Bürgermeisterin von Aichach, sprach anstelle von Klaus Habermann, der zur gleichen Stunde im Bauausschuss gefordert war, und gab seine Worte wieder. Der Bürgermeister lobte Reitberger für seine Fachkompetenz und seine unaufgeregte Art. Den Neubau des Wasserwerks stufte er als "Jahrhundertentscheidung" ein. Dann standen Karl-Heinz Kerscher, dessen Opa Karl früher den Verband leitete, und Toni Schoder gemeinsam am Rednerpult und blickten zurück auf das Wirken von Reitberger, dessen Vertreter sie im Verband sind. Heute versorgt der Zweckverband eine Fläche von 75 Quadratkilometern, hat fünf Tiefbrunnen und vier Hochbehälter, 175 Kilometer Versorgungsleitungen und 66 Kilometer Leitungen an die Hausanschlüsse für knapp 16.000 Menschen mit 900.000 Kubikmeter Wasser im Jahr.

Landrat Klaus Metzger lobte die "integrative Kraft" von Rupert Reitberger in seinen vielen Jobs und bekannte: "Ich bin immer wieder erstaunt, wie der Mann das hinbekommt." Er lobte den Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse für seine "unglaubliche Arbeit über viele Dekaden" hinweg. Eduard Oswald lebte als Kind in Oberbernbach, er hatte mit Reitberger oft und seit langer Zeit zu tun. "Das Geheimnis des Erfolgs ist die Begeisterung", betonte der Politiker, der Bundestagsvizepräsident und Bundesminister war. Oswald sprach die Hartnäckigkeit und die Einsatzfreude Reitbergers an und meinte im Blick auf dessen Ehefrau: "Ohne sie wäre das alles nichts."