Sie engagiert sich seit elf Jahren ehrenamtlich im Pflegeheim

Plus Marga Schütt aus Oberbernbach erhält für ihre ehrenamtliche Arbeit im Heilig-Geist-Spital die Auszeichnung "Weißer Engel" von der bayerischen Staatsregierung.

Vor elf Jahren stieß Marga Schütt aus Aichach-Oberbernbach, Chemielaborantin im Ruhestand, auf eine Zeitungsannonce. "Spital sucht Helfer" hieß es dort. Tatsächlich ließ sie sich kurz darauf beim Kurs "Ich schenk dir Zeit", veranstaltet vom Landratsamt in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus "Casa Cambio" in Kissing, an vier Einführungsabenden unter anderem zum Thema Demenz schulen und ausbilden. Seitdem ist sie regelmäßig im Heilig-Geist-Spital in Aichach und wurde nun für ihr Engagement mit dem "Weißen Engel" der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.

Marga Schütt engagiert sich seit 2021 im Heilig-Geist-Spital

Der Preis wird stellvertretend vom Gesundheitsminister Klaus Holetschek an beispielgebende Personen verliehen, die sich langjährig und regelmäßig im Gesundheits- oder Pflegebereich ehrenamtlich engagiert haben. In diesem Jahr wurden neun Preisträger aus Schwaben geehrt, darunter Schütt. "Sie engagieren sich seit 2012 ehrenamtlich in der Heilig-Geist-Stiftung. Es ist Ihnen eine Herzensangelegenheit älteren Menschen Freude zu bereiten. Sie geben ihnen das Gefühl nicht allein zu sein." So steht es im Schreiben des Gesundheitsministers, welches Schütt gemeinsam mit der Anstecknadel bei der feierlichen Ehrung in Kaufbeuren verliehen bekam.

