Staatsstraße 2047 in Oberbernbach ist ab Montag gesperrt

Das Staatliche Bauamt saniert die Fahrbahn der Oberbernbacher Ortsdurchfahrt. Die Staatsstraße ist in dem Bereich deshalb fünf Wochen lang komplett gesperrt.

Im Aichacher Stadtteil Oberbernbach beginnen am Montag, 19. September, die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn auf der Staatsstraße 2047, wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt. Die Arbeiten dauern bis zum 21. Oktober. In dieser Zeit ist die Staatsstraße 2047 zwischen Aichach und Motzenhofen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Fahrbahn der Staatsstraße 2047 in Oberbernbach ist sanierungsbedürftig, heißt es in der Pressemitteilung. Die Bauarbeiten beginnen am Montag mit der Baustelleneinrichtung und sollen nach fünfwöchiger Bauzeit am 21. Oktober abgeschlossen werden.

Bauarbeiten vom Sportplatz in Richtung Motzenhofen

Der Abschnitt, der ertüchtigt wird, erstreckt sich über etwa einen Kilometer Länge. Er beginnt beim Sportplatz des SC Oberbernbach und erstreckt sich über den Ortsausgang von Oberbernbach in Richtung Motzenhofen r(Gemeinde Hollenbach) hinaus. Auf einer Fläche von etwa 6000 Quadratmetern wird neuer Asphalt eingebaut, so das Bauamt. Um die Fahrbahngeräusche zu verringern, kommt dabei ein lärmmindernder Asphalt zum Einsatz.

Im Bereich der Einmündung der Leonhardstraße beim Autohaus Penthaler wird in der Fahrbahn eine Mittelinsel als Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer eingebaut und an den gegenüberliegenden Rad- und Gehweg angeschlossen. An der Straße selbst werden zugunsten der Entwässerung die Querneigungen verbessert. Die Haltebucht mit der Infotafel bleibt erhalten. Aufgrund der erforderlichen Eingriffe in den Untergrund kann ein Baum direkt am Fahrbahnrand laut Bauamt nicht erhalten bleiben. Das wirke sich letztlich positiv auf die Verkehrssicherheit aus, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Für den Radverkehr gibt es eine eigene Umleitung

Während der Bauzeit ist die Staatsstraße 2047 in dem genannten Abschnitt voll gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung verläuft für beide Richtungen zwischen Motzenhofen und Oberbernbach über die Kreisstraßen AIC 4 und AIC 1 südlich von Walchshofen. Da auch Arbeiten am Rad- und Gehweg durchgeführt werden, wird während der Bauzeit der Radverkehr kleinräumig parallel zur Staatsstraße 2047 über einen Wirtschaftsweg zwischen der Lehmgrube und dem Sportplatz umgeleitet. Das Bauamt betont, dass diese Umleitung nicht für den motorisierten Verkehr nutzbar ist.

Für die Sanierung der Straße sind Kosten in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt, die der Freistaat beziehungsweise das Bauamt trägt. Die Stadt Aichach ist für den Anschluss der Leonhardstraße an den Geh- und Radweg und die Querungshilfe mit 25.000 Euro an den Kosten beteiligt. Das Bauamt bittet für die Beeinträchtigungen um Verständnis. Sie seien notwendig, um die Straße in einem ordnungsgemäßen und gebrauchstauglichen Zustand zu erhalten. (AZ)