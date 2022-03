Aichach/Obergriesbach

Einbrüche in Firmen in Aichach und Obergriesbach

Unbekannte sind in Aichach und Obergriesbach in Firmenräume eingebrochen.

Am Wochenende dringen bislang Unbekannte in Aichach und in Obergriesbach in Firmenräume ein. In beiden Fällen brechen sie Tresore gewaltsam auf.

Von Claudia Bammer

Zwei Einbrüche haben sich am Wochenende in Aichach und Obergriesbach ereignet, wie die Aichacher Polizei am Montag berichtet. In Aichach verschaffte sich eine bislang unbekannte Person vermutlich im Zeitraum zwischen Freitag, 11. März, und Montag, 14. März, gewaltsam Zutritt zu den Räumen einer Firma an der Schrobenhausener Straße. Dort stieß sie auf der Suche nach Wertgegenständen auf einen Tresor. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und ein darin vorgefundener zweistelliger Geldbetrag entnommen. Die weiteren Ermittlungen hat hierzu hat die Aichacher Polizei übernommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. Zwei Einbrüche in Aichach und Obergriesbach: Polizei ermittelt In Obergriesbach drang eine bislang unbekannte Person zwischen Freitag, 11. März, und Samstag, 12. März, ebenfalls gewaltsam in ein Dentallabor in der Schloßstraße ein, so die Polizei. Beim Durchsuchen der Räume stieß der Täter oder die Täterin letztendlich auf einen Tresor, welcher gewaltsam geöffnet wurde. Aus diesem wurden diverse Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Hinweise hierzu werden an die KPI Augsburg, Telefon 0821/323-3810, erbeten. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Straftaten besteht, ist laut Polizei derzeit noch unklar.

