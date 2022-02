Stromausfall im Raum Aichach: Ist es das stürmische Wetter?

In Teilen des Aichacher Stadtgebietes sind die Stromleitungen tot. Auch aus Sielenbach wird ein Ausfall gemeldet. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Im Raum Aichach ist es am Sonntagabend zu einem Stromausfall gekommen. Seit etwa 17.40 Uhr war das Stromnetz in Teilen des Stadtgebietes lahm gelegt. Auch aus Sielenbach war zu hören, dass kein Strom mehr fließt.

Wie viele Haushalte vom Stromausfall in Aichach betroffen sind, ist unklar

Zur Stunde ist noch unklar, wie viele Haushalte im Raum Aichach betroffen waren. In Teilen des Stadtgebietes, darunter auch Bereiche der Innenstadt und Aichach-Nord, leuchteten die Lampen noch, in anderen Gebieten war es dunkel. Ausfälle gab es auch in Ecknach. Dem Vernehmen nach soll auch der Stadtteil Klingen betroffen gewesen sein.

In Sielenbach ist der Strom etwa eine Stunde weg

In der Nachbargemeinde Sielenbach leuchten die Lichter inzwischen wieder. Dort waren einige Haushalte etwa eine Stunde lang ohne Elektrizität. Etwa eine dreiviertel Stunde dauerte der Ausfall in Aichach. Laut Polizei floss kurz nach 18.30 Uhr der Strom wieder. Näheres zur Ursache war der Inspektion nicht bekannt. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass die stürmische Witterung den Stromausfall verursacht hat.