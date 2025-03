Auftritt im Canada: Bewie Bauer ist nie zu alt für rebellischen Rock

Rockiges Musikkabarett steht am Donnerstag, 13. März, beim Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach auf dem Programm. Bewie Bauer präsentiert ab circa 20.15 Uhr sein Programm „Ein Teenager wir 50“. Laut Mitteilung kommt der Fast-Fünfziger dabei ins Grübeln: „Was will ich noch erleben und warum ist man eigentlich nie zu alt für rebellischen Rock?“

Der Comedian blickt an dem Abend auch auf sein bisheriges Leben zurück. Sein Leben fing doch eigentlich so gut an, damals in den 80ern, als er mit fünf älteren Brüdern mitten in Oberbayern aufwuchs. Und es wurde noch besser – als Teenager mit seiner ersten E-Gitarre in der Hand in den 90ern mit Nirvana, Nintendo und Diddl-Maus. Und jetzt? Sind Viagra und Granufink schon in Sichtweite? Allein der Gedanke daran beschert Bewie die ersten grauen Haare. Und doch hat er das Gefühl, dass er endlich angekommen ist: irgendwo zwischen „Clearasil“ und „fast senil“.

Bewie Bauer begeistert in seiner Paraderolle als Gesundheitsminister Lauterbach

Auch in seinem zweiten Solo-Programm will Bewie Bauer die Grenzen zwischen Stand-Up-Comedy, Parodie und Musikkabarett sprengen. Rocksongs wechseln sich dazu ab mit skurrilen Figuren aus seinem bayerischen Alltag. Zudem sieht man ihn auch in seiner Paraderolle als Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Damit begeisterte er laut Mitteilung nicht nur die BR-Zuschauer bei Günter Grünwald, sondern landete auch im Netz virale Hits bei TikTok und Youtube. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 23 Euro, im Vorverkauf 19 Euro. Tickets und Infos unter canada-mauerbach.de.

Am Freitag, 21. März, ab circa 20.15 Uhr heißt es im Canada „Travel Sings – Mitsingkonzert – Happy Vibes“ inklusive Gastmikrofon und Textbüchlein. Dabei ist Mitsingen bei Wohnzimmeratmosphäre im Bräustüberl möglich. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Motto „Hut tut gut“. Reservierung unter 0177/4148232 per WhatsApp oder per E-Mail an: info@canada-mauerbach.de. (AZ)