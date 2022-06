Binser, Moni und Lizzy Aumeier treten beim Canada-Kultursommer auf

Im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach geht der Kultursommer mit drei Gastspielen in Folge weiter: mit Kabarett und Musik.

Seinen Höhepunkt erreicht in den nächsten Tagen der Kultursommer im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Dann treten der Kabarettist Helmut A. Binser, Kabarettistin Lizzy Aumeier sowie die heimische Singer-Songwriterin Moni Wagner auf.

Den Anfang macht am Donnerstag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr Helmut A. Binser mit seinem Programm "Bavarian Influencer". Der Oberpfälzer Musik-Kabarettist wechselt dabei innerhalb von Sekunden von liebenswerten Nettigkeiten zu schwärzestem Humor. Der Abend ist allerdings bereits komplett ausverkauft. Es gibt keine Abendkasse.

Ihre CD "Ganz Echt" präsentiert Singer-Songwriterin Moni am Freitag im Canada. Foto: Gregor Wiebe



Am Freitag, 3. Juni, stellt die Singer-Songwriterin Moni ihre CD "Ganz Echt" vor. Die Tödtenriederin Moni Wagner hat, um ihren Traum, die Musik, leben zu können, ihren geregelten Job als Erzieherin gekündigt und berührt seitdem auf Bühnen in ganz Bayern ihre stetig wachsende Fangemeinde mit ihren emotionsgeladenen Songs. Ihre Songs erzählen vom Träumen, Scheitern und Muthaben. Beginn ist gegen 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Am Samstag, 4. Juni, präsentiert Lizzy Aumeier ein "Best of". Die Musikkabarettistin ist bekannt für Selbstironie, Spontaneität, Hinterfotzigkeit, Schlagfertigkeit und Witz. An dem Abend präsentiert sie das Beste aus den Programmen "AufBass'd", "Boxenluder" und "Voll drauf". Beginn ist gegen 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Kabarettistin Lizzy Aumeier tritt am Samstag im Canada auf. Foto: Bettina Weidinger

Wegen der unsicheren Wetterprognosen für das Pfingstwochenende finden die Veranstaltungen nicht im Biergarten, sondern mit Reihenbestuhlung im Stadl statt. Vor Veranstaltungsbeginn kann im Biergarten noch gegessen werden. Getränke dürfen mit in die Veranstaltung genommen werden. Alle Plätze im Biergarten bleiben für die Konzertbesucher für die Pause und die Zeit nach der Veranstaltung reserviert.

Karten für Moni und Lizzy Aumeier gibt es unter www. canada-mauerbach.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. (AZ)