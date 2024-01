Christian Springer steht im Canada auf der Bühne

Im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach ist einiges geboten. Neben dem Kabarettisten geben auch Four Friends und Raith & Blaimer Gastspiele.

Musik, Kabarett und Musikkabarett ist in nächster Zeit im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach geboten. Four Friend feat. Sweet Georgie Brown treten am Freitag, 12. Januar, auf. Four Friends, bestehend aus Vroni und Josh Stadlmaier sowie Julia und Gigi Braunbeck, verbindet eine langjährige musikalische Zusammenarbeit, die bereits in ihrer Grundschulzeit begann. Ganz gleich, ob es sich um klassische Musik, Pop- und Rock-Hits oder eigene Kompositionen handelt: die vier Freunde bringen eine große Bandbreite auf die Bühne. Die umjubelte Premiere im Canada war damals rasch ausverkauft. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr.

Am Freitag, 19. Januar, folgen Raith & Blaimer mit dem Musikkabarett-Programm "Der Mensch an sich ist ein Depp". Ein schier unendliches Themenfeld, das von dem bayerischen Singer-Songwriter-Duo Raith & Blaimer mit Beweisen, Vermutungen, Selbster- und -bekenntnissen auf witzig-amüsante und schmunzlerische Weise in Worten und Liedern zerlegt und aufgearbeitet wird.

Kartenvorverkauf läuft für das Canada in Obermauerbach

Christian Springer gastiert am Mittwoch, 24. Januar, im Canada mit seinem Programm "nicht egal". In einer Welt, in der es so viel Grausiges gibt, weil es so viele Trottel gibt, und weil es so viele gibt, die behaupten, sie wissen, wie es geht, ist vieles egal. Es gibt aber auch Dinge, die sind nicht egal. Darüber erzählt Springer.