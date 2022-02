Das Canada in Obermauerbach startet wieder mit Kulturprogramm

Im Canada im Aichacher Ortsteil Obermauerbach stehen bekannte Namen wie Stephan Zinner, Roland Hefter und Lizzy Aumeier ebenso auf der Bühne wie heimische Künstler.

"Endlich geht's wieder los", steht auf der Internetseite des Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) zu lesen. Ab Freitag, 4. März, will Wirt Rainer Knauer seinen Gastronomiebetrieb stufenweise wieder starten, am Samstag, 5. März, beginnt sein Kulturprogramm.

Zum Auftakt steht am Samstag, 5. März, ein Soloabend mit der Singer-Songwriterin Moni im Kalender. Moni Wagner aus dem Sielenbacher Ortsteil Tödtenried arbeitet nach ihrer Debüt-EP "Mei Realität" momentan an ihrem ersten Album "Ganz echt", das im Frühjahr 2022 erscheinen wird.

Stephan Zinner kommt am 10. März ins Canada in Obermauerbach. Foto: Manfred Zeiselmair (Archivbild)

Am Donnerstag, 10. März, kommt der Musikkabarettist Stephan Zinner mit seinem Soloprogramm "Raritäten & Mehr". Mit seinem fünften Programm macht sich der gebürtige Chiemgauer und Wahlmünchner auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, Liebgewonnenem und streift dabei auch ganz aktuelle Themen.

Travel Sings animiert in Obermauerbach zum Mitsingen

Fenzl & Band gastieren am Freitag, 18. März, im Canada. Fenzl - "mit scharfm Zett!" -, ehemaliger Bassist von Django 3000, ist seit 2017 mit Band unterwegs und serviert seinen ganz eigenen Sound, den er mit Geschichten garniert.

Tags darauf, am Samstag, 19. März, steht mit Travel Sings ein Wohnzimmermitsingkonzertabend auf dem Programm. Der Wollomooser spielt auf der Gitarre Gassenhauer von AC/DC über Oasis bis hin zu Modern Talking. Beginn ist gegen 20.30 Uhr im Bräustüberl. Der Eintritt ist frei, der Künstler lässt einen Hut für Spenden kreisen.

Kabarett aus der Region kommt ins Canada

Ebenfalls aus der Gegend ist Franz Breitsameter, der am Samstag, 26. März, unterstützt von Musiker Reinhard Biederwolf "Cabaret im Speckmantel" serviert. Eine "Sondervorstellung" gibt am Donnerstag, 31. März, Christian Maier alias "da Huawa" von "Da Huawa, da Meier und i". Erstmals geht der Niederbayer mit einem Soloprogramm an den Start und präsentiert sich als Liedermacher und Musikkabarettist.

Weiter geht's am Freitag, 1. April, mit Tom & Häns und "American Songwriter". Tom Appel, Stimme der Monday Tramps und The Nice Nice, und Häns Czernik, Sänger der Weltmusikformation Luz Amoi, bringen die Musik der großen amerikanischen Songwriter akustisch auf die Bühne. Ausverkauft sind die Biergartenkonzerte der Gruppe Namenlos am 13. und 14. Mai (Nachholtermine).

Nachholtermine für 2020 und 2021

Ebenfalls ein Nachholtermin: Michi Dietmayr, der am 19. Mai, als "Comedy Mix Vol.1" Highlights der bayerischen und deutschen Comedy- und Kabarettszene präsentiert. Am 2. Juni gastiert der Oberpfälzer Musikkabarettist Helmut A. Binser mit seinem Kabarettprogramm "Bavarian Influencer", bereits ausverkauft ist das "Best of!" von Lizzy Aumeier am 4. Juni (Nachholtermin von 2021).

Am 22. September präsentiert Franziska Wanninger - ihr Kabarettprogramm "Für mich soll's rote Rosen hageln", am 1. Oktober macht das Augsburger Trio John Garner halt in Obermauerbach, Nick Woodland kommt am 14. Oktober. Am 27. Oktober präsentiert die Kabarettistin Sara Brandhuber ihr Programm "Gschneizt & kampelt".

Das Trio Degibsano kehrt zurück

Am 4. November gastiert die Al Jones Blues Band in Obermauerbach. Bewie Bauer steht mit seinem Solo-Programm "Ein Teenager wird 45 - Jetzt werd's g'wampert" am 25. November auf der Bühne. "Pea(r)ce on Earth" heißt es am 26. November mit Simon Pearce (Nachholtermin). Am 27. November gastiert Roland Hefter mit seinem Programm "So langs no geht!". Und ja, Degibsano: Die Brüder Toni Weiß (Inchenhofen) und Hans Weiß (Pöttmes-Gundelsdorf) sowie Paul Oberndorfer (Aichach) präsentieren am 2. Dezember Musik querbeet von Schmidbauer über Reinhard Mey, John Denver bis hin zu den Drifters. Schwarzbauer & Maklar sind am 17. und 18. Dezember "Unplugged" zu hören (Nachholkonzerte).

Die Kultband Degibsano: (von links) Paul Oberndorfer, Hans Weiß und Toni Weiß. Foto: Holger Weiß (Archivbild)

Auch auf 2023 blickt Knauer schon voraus. Am 18. Februar als Nachholtermin sollen "15 plus zwei Jahre Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra" jetzt endlich gefeiert werden. Karten gibt es auch schon jetzt für Stefan Kröll, der mit seinem Kabarettprogramm "Goldrausch 2.0" am 12. Oktober 2023 erwartet wird.

Der Kartenvorverkauf läuft ausschließlich online auf der Seite des Canada. (bac)