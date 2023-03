Eine Absage und zwei Konzerte: Das Wochenende im Canada

Uli Mill tritt mit neuer Band im Ballroom in Obermauerbach auf. Tags darauf gastiert die Kapelle So&So mit Musik und Geschichten vom Tresen.

Eine Absage und zwei Konzerte meldet das Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach). Verschoben werden musste kurzfristig der Auftritt von Birgit Süß am Donnerstag, 16. März. Die Sonderpreisträgerin des Deutschen Kabarett-Preises 2022 wollte mit ihrem Programm "Das Graue vom Himmel" auftreten. Es ist auf 30. November verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Am Freitag, 17. März, tritt die Band Uli & the Frogs im Ballroom auf. Die Musik-Urgesteine Uli Mill, Buddy Brudzinski, Gsello Gsellmeier und Tabsy Tabery haben die Blues-und-Rock-Band im Herbst 2022 gegründet. "Gespielt wird, was Spaß macht", so die Musiker. Klassiker von Albert und B.B. King, Eric Clapton, Joanna Shawn Taylor, Steve Ray Vaughan und Gary Moore werden neu interpretiert. Die Gitarristin und Sängerin Uli Mill ist vielen im Aichacher Umkreis aus den verschiedensten Bandformationen wie Crux bekannt. Aus Augsburg kommt Verstärkung an der Gitarre von Buddy Brudzinski, bekannt mit Bands wie den Blowing Bullfrogs oder den Groovin Oaks. Für den richtigen Rhythmus sorgt Schlagzeuger Gsello Gsellmeier. Für die tiefen Töne sorgt Tabsy Tabery, bekannt als Bassist von Waxx und früher Crux. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Reservierung ist möglich per E-Mail an info@canada-mauerbach.de oder unter Telefon 08251/1860 (Anrufbeantworter).

Kapelle So&So tritt mit Programm im Canada auf

Am Samstag, 18. März, steht dann die Kapelle So&So auf der Bühne mit ihrem Programm "OANE.MOAN.I.NAM.I.NO". Das klingt nach Japan, meint aber doch den oberbayerischen Wunsch nach mehr. Auf Hochdeutsch: "Eine (Halbe) würd‘ ich noch nehmen", denn die schönsten Geschichten entstehen am Tresen in der Bar, am letzten noch besetzten Tisch im Wirtshaus. Geschichten über das kribbelige "Schockverliebtsein" in die Kellnerin oder wildes Tanzen bis zum Morgengrauen. Das neue Programm der Kapelle So&So ist Streifzug durch verschiedene musikalische Genres wie Reggae, Salsa, Hip-Hop, Soul oder Ska, der sich in Polkas, Walzern, Märschen oder A-cappella-Gesang präsentiert und dabei auch mal durchs Barock streift. Dazwischen gibt es die Geschichten vom Tresen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Tickets gibt es im Internet unter www.canada-mauerbach.de oder an der Abendkasse.