Fünferloa, Fonse Doppelhammer und Monika Maria Wagner treten im Canada auf

Die Herbst-/Winterspielzeit im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach läuft. Wie Wirt Rainer Knauer mitteilt, finden in dieser Woche drei Veranstaltungen statt, die vielfältiger kaum sein könnten. Das Angebot reicht von bayrisch-böhmischer Musik mit der Gruppe Fünferloa über den Kabarettisten Fonse Doppelhammer bis zur Musikerin Monika Maria Wagner.

Der Weissbräustüberlmusiabend mit „Fünferloa“ findet bereits am Donnerstag, 9. Oktober, ab circa 20.15 Uhr (Einlass 19 Uhr) statt. Im Jahr 2021 haben sich die sechs Musikanten laut Mitteilung aus fünf Landkreisen zusammengefunden. Aus einem spontanen Treffen wurden weitere Treffen sowie private Auftritte. Gespielt wird in klassischer Oberkrainer-Besetzung: Trompete, Klarinette, Bariton, Gitarre und Akkordeon, wobei letzteres doppelt besetzt ist. Auf dem Programm stehen schmissige bayrisch-böhmische Musik und fetzige Oberkrainermusik. Der Eintritt ist frei, Hutspenden sind willkommen. Reservierungen sind möglich unter Telefon 08251/1860 (AB).

Kabarett im Canada in Aichach-Obermauerbach: Vom Alltag als Familienvater

Bereits ausverkauft ist der Abend mit Fonse Doppelhammer am Freitag, 10. Oktober, ab etwa 20.15 Uhr (Einlass 19 Uhr). Nach dem Erfolg seiner Show „Sauwitzig!?“, mit der der Kabarettist in mehreren hundert Spielstätten gastierte, hat er jetzt sein neues Programm „Zum Jammern glangt´s no ned!“ im Gepäck. Bekannt wurde der Niederbayer laut Mitteilung durch TV-Auftritte im österreichischen und bayerischen Fernsehen, durch Online-Videos und im Vorprogramm von Monika Gruber. Doppelhammer setzt auf lustige Geschichten aus dem Alltag als Familienvater und Ehemann sowie aus seiner Jugend im elterlichen Wirtshaus.

Die Musikerin und Künstlerin Monika Maria Wagner präsentiert am Samstag, 11. Oktober, ihr neues Bühnenprogramm „DaSein“. Dabei nimmt sie ihr Publikum mit auf eine Reise durch die bunten Facetten des Lebens. Wagner, die früher als „Moni“ auftrat, wurde unter anderem durch Support-Shows für Größen wie Martina Schwarzmann und den Song „Zeit soi steh bleim“ mit Werner Schmidbauer bekannt, der ihr auch ihren ersten Live-TV-Auftritt in der BR-Abendschau bescherte. Die Sängerin verarbeitet in ihren Liedern, was es bedeutet, wenn die Grundfesten des Selbst zu wanken beginnen.

Inspiriert von ihrer Auszeit in Spanien erzählt sie laut Mitteilung von der Bedeutung von Perspektivwechseln, vom Trost in kleinen Momenten und der Wichtigkeit von Selbstakzeptanz, Heilung und innerer Stärke. Neben ihren neuen Songs sind auch Lieder aus ihrem ersten Album „Ganz echt“ dabei. Beginn ist um etwa 20.15 Uhr (Einlass 19 Uhr). Tickets gibt es unter www.canada-mauerbach.de oder an der Abendkasse, falls vorrätig. (AZ)