"Kabarett im Speckmantel" mit Franz Breitsameter und Reinhard Biederwolf

Plus Der Pöttmeser Liedermacher und Hobby-Kabarettist Franz Breitsameter und sein Begleiter Reinhard Biederwolf aus Friedberg traten im Canada auf. Es wurde ein launiger Abend.

"Kabarett im Speckmantel" war am Samstagabend im Canada-Saal im Aichacher Stadtteil Obermauerbach angesagt. Unter dem "Speckmantel" steckte der Pöttmeser Mundart-Liedermacher und Hobby-Kabarettist Franz Breitsameter. Mit seinem Begleiter Reinhard Biederwolf und eigenem Programm stand er zum ersten Mal auf der Mauerbacher Kleinkunstbühne. Dass er damit gleich für ein ausverkauftes Haus gesorgt habe, sei sein "Beitrag zur Herdenimmunität im Wittelsbacher Land", witzelte er mit Blick auf die Corona-Pandemie.