Kabarett und Konzerte im Canada

Konzerte und Kabarett: Im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach steht im Oktober noch einiges auf dem Programm: Ein Trio besonderer Art gastiert am Donnerstag, 24. Oktober, im Canada: Josef Brustmann, lange Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn, Bassist Benni Schäfer und Sebastian Horn (Dreiviertelblut und Bananafishbones) singen zu Zither, Gitarre und Bass alte bayerische Volkslieder und neue Songs unter dem Titel „Isara Rapidus“. Am Freitag, 25. Oktober, macht die Band Kopfeck auf ihrer „Hund sans scho …“-Tour Station in Obermauerbach. Sie steht ganz in der Tradition der alten Wirtshausmusik, gemischt mit moderner Pop- und Rockmusik. Am Samstag, 26. Oktober, ist unter dem Motto „Open Stage“ Musikertreff im Ballroom.

Icon Vergrößern Brustmann - Schäfer - Horn gastieren mit ihrem Programm "Isara Rapidus" am 24. Oktober im Canada. Foto: Olivia Reinecke Icon Schließen Schließen Brustmann - Schäfer - Horn gastieren mit ihrem Programm "Isara Rapidus" am 24. Oktober im Canada. Foto: Olivia Reinecke

Für die Konzerte ist Einlass jeweils ab 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Karten gibt es unter www.canada-mauerbach.de oder an der Abendkasse. Für den Musikertreff ist der Eintritt frei. Reservierungen unter info@canada-mauerbach.de oder per WhatsApp unter 0177-4148232. Einlass ist an diesem Abend ab 20 Uhr und für Reservierungen bereits ab 19 Uhr. (AZ)