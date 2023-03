Aichach-Obermauerbach

vor 33 Min.

Uli and the Frogs liefern einen Abend voller Höhepunkte

Uli and the Frogs sorgten bei ihrer Premiere für beste Laune beim Canada-Publikum (von links): Buddy Brudzinski, Uli Mill, Gsello Gsellmeier und Jochen Tabsy Tabery.

Plus Die Aichacher Sängerin und drei Rock-Urgesteine aus Augsburg kehren "zurück zu den Wurzeln". Im Canada beweisen sie Spielfreude. Und Improvisationstalent.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Unter dem Motto "Back to the Roots", zurück zu den Wurzeln, stand das erste Konzert der neu gegründeten Rock- und Soul-Formation Uli and the Frogs am Freitagabend im Canada-Ballroom in Aichach-Obermauerbach.

