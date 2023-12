Aichach-Oberschneitbach

Indisches Restaurant "Amrit" hat in den Chrombachstuben eröffnet

Plus Die Familie Singh will im Aichacher Ortsteil Oberschneitbach die Vielfalt der indischen Küche zeigen. Die Gerichte werden von einem indischen Koch zubereitet.

Original indisches Essen gibt es jetzt in den früheren Chrombachstuben in Oberschneitbach (Stadt Aichach). Die indischstämmige Familie Singh hat das Lokal in der Georgenstraße 1 seit Mitte November gepachtet und erfüllt sich damit einen Traum. In ihrem Restaurant „Amrit“ möchten die Singhs zeigen, wie vielfältig die indische Küche ist. Der Name des Lokals bedeutet heiliges Wasser.

Die Bilder an den Wänden der Gaststätte hat die Familie von einem Besuch in Indien mitgebracht. Zusammen mit der Dekoration vermitteln sie nach dem Umbau der Dorfgaststätte indisches Flair. In der Küche steht ein sogenannter Tandoor, ein Lehmofen, in den Grillgerichte am Spieß gehängt und von allen Seiten gleichmäßig gegart werden. Zu den Tandoori-Spezialitäten, die im Amrit auf der Speisekarte stehen, gehören zum Beispiel Tandoori Ente, Haryali Kebab (Hühnerbrustfilet), Botti Kebab (Lammfilet) oder Vegetable Tandoori (Gemüse).

