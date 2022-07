Aichach-Oberschneitbach

12:15 Uhr

Junger Kirchenmusiker spielt in St. Agatha auf historischer Orgel

Plus Die Mühlbauer-Orgel in der Kirche im Aichacher Ortsteil Oberschneitbach ist 120 Jahre alt. Zum Jubiläum entlockt ihr Kirchenmusiker Marius Herb Musik vom Feinsten.

Von Erich Echter

Die Orgel gilt als "Königin der Instrumente". Ihr Klang braucht viel Raum. Am Sonntag konnte man in der Kirche St. Agatha in Oberschneitbach (Stadt Aichach) die Klangfülle der dortigen historischen Orgel in vollen Zügen genießen. Der 23-jährige Marius Herb, Kirchenmusiker in der Stadtpfarrei St. Elisabeth in Augsburg-Lechhausen, entlockte der 120 Jahren alten Mühlbauer-Orgel im Rahmen des Pfarrfestes Orgelmusik vom Feinsten. Als Auftakt wählte Marius Herb die Orgelkomposition Toccata C-Dur (BWV 564), die Johann Sebastian Bach 1708 in Weimar in seiner Zeit als Hoforganist schrieb.

