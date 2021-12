Oberschneitbach: Gibt es einen Wolf im Wittelsbacher Land?

Plus Ein gerissenes Reh zwischen dem Aichacher Grubet und dem Rotwildgehege in Oberschneitbach sorgt für Spekulationen. Möglicherweise ist das Tier einem Wolf zum Opfer gefallen.

Ende Oktober ist ein totes Reh im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach gefunden worden. Schnell war die Rede von einem Wolf, der das Tier gerissen haben könnte. Eine DNA-Untersuchung sollte Gewissheit bringen. Nun liegen die Ergebnisse vor.