Aichach-Oberwittelsbach

vor 18 Min.

Die Burgkirche in Oberwittelsbach feiert an Ostern ihre "Auferstehung"

Die Generalsanierung der Burgkirche in Oberwittelsbach ist so gut wie abgeschlossen.

Plus Die Generalsanierung der Burgkirche in Oberwittelsbach ist so gut wie abgeschlossen. Am Ostersonntag feiert die Pfarrgemeinde den ersten Gottesdienst.

Von Claudia Bammer

Sie galt als äußerst schwierige "Patientin", erlitt während der langen Behandlung immer wieder Rückschläge, bevor sie endlich über den Berg war. Jetzt gilt sie als genesen: die Burgkirche in Oberwittelsbach. Die aufwendige Generalsanierung des rund 800 Jahre alten Baudenkmals am Stammsitz der Wittelsbacher ist so gut wie abgeschlossen. Den ersten Gottesdienst feiere die Pfarrgemeinde am Ostersonntag, berichtet Wolfgang Lenz von der Kirchenverwaltung.

"Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen", erzählt Lenz. Der Außenbereich wird noch etwas hergerichtet. Die Stufe zum Altarraum ist eben erst frisch gestrichen worden. Der schlichte neue Volksaltar und der neue Ambo stehen schon an ihrem Platz. In die Steinplatte des Volksaltars ist die Jahreszahl 2022 eingraviert. Altar und Ambo hat die Aichacher Schreinerei Rehle nach gemeinsamen Entwürfen der Gemeinde und der Diözese angefertigt. Am Samstag findet in der Kirche noch eine große Putzaktion statt, bevor sie für das Osterfest bereit gemacht wird.

