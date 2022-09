Aichach-Oberwittelsbach

vor 18 Min.

Die Burgkirche in Oberwittelsbach öffnet nur für einen Tag

Die Burgkirche Oberwittelsbach ist am Tag des offenen Denkmals zu sehen. Danach geht die Generalsanierung weiter.

Plus Die Generalsanierung der Burgkirche am Stammsitz der Wittelsbacher ist fast abgeschlossen - aber noch nicht ganz. Am Tag des offenen Denkmals ist sie zu sehen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Wer die Burgkirche im Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach besichtigen will, steht seit 2014 vor verschlossenen Türen. Damals nahmen das Staatliche Bauamt Augsburg und das Ingenieurbüro Wolfrum & Römer die Generalsanierung der 800 Jahre alten Kirche in Angriff, um insbesondere die Statik wieder instand zu setzen. Am Sonntag, 11. September, ist die Burgkirche nun einmalig zu sehen. Zum Tag des offenen Denkmals kann sie bei zwei Führungen besichtigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen