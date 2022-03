Familie Brunner hat Erfolg: Samira darf bald die Schule besuchen

Plus Trotz spinaler Muskelatrophie will die inzwischen sechsjährige Samira Brunner aus Oberwittelsbach zur Schule gehen. Die Familie kann nun aufatmen.

Im Februar ist Samira sechs Jahre alt geworden. Für Mutter Tanja Brunner ist der sechste Geburtstag ein bisschen wie der „erste 18.“, verrät sie lachend, obwohl es ihr oft nicht zum Lachen zumute ist. Doch für Samira, die an spinaler Muskelatrophie leidet, ist die Mutter stark. Der Geburtstag stand unter dem Motto Einhorn, schließlich ist Samira ein echter Einhorn-Fan – und im Hause Brunner in Oberwittelsbach ( Aichach) wird jeder Geburtstag gefeiert. Denn dass Samira sechs Jahre alt werden würde, das hatten die Ärzte nach ihrer Geburt nicht zu hoffen gewagt.