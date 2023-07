Aichach-Oberwittelsbach

Nach Todesfällen am Burghof: So könnte es mit dem Lokal weitergehen

Der Burghof in Oberwittelsbach ist nach dem Tod von Pächterin Maria Füßl derzeit geschlossen. Das soll aber nicht lange so bleiben.

Plus Der Schock über die doppelte Todesnachricht sitzt tief. Die Brauerei Kühbach als Besitzerin des Waldgasthofs in Oberwittelsbach arbeitet bereits an einer Nachfolgelösung.

"Maria und Robby waren nicht nur Geschäftspartner, sie gehörten zur Familie." Ebenso wie viele andere ist Umberto von Beck-Peccoz, der Chef der Brauerei Kühbach, vom plötzlichen Tod von Burghof-Pächterin Maria Füßl und Koch Robert Schreck sichtlich betroffen. "Mit dem Burghof war meine Familie immer besonders persönlich verbunden", erzählt der Baron. Schreck habe etwa zahlreiche Bewirtungen im Kühbacher Schloss übernommen und die Familie war auch immer gern als Gast in Oberwittelsbach. "Wir sind alle tieftraurig." Daneben steht über allem die Frage: Wie geht es mit dem beliebten Waldgasthof weiter? Beck-Peccoz arbeitet bereits an einer möglichen Lösung.

Der Waldgasthof-Burghof ist eines der beliebtesten Lokale in der Region

Seit 1987 war Maria Füßl Pächterin des Burghofs, das seit jeher ein beliebtes Ausflugslokal ist. Die Geburtstage zahlreicher Aichacherinnen und Aichacher wurden hier gefeiert, ebenso Hochzeiten, Kommunionen oder andere Feste. Auch bei Vereinen und anderen Einrichtungen ist das Restaurant direkt am Waldrand von Oberwittelsbach mit einem Festsaal, Nebenzimmer und Seminarraum für Veranstaltungen beliebt. Der Burghof ist außerdem einer der Spezialitätenwirte im Wittelsbacher Land und achtet seit jeher auf regionale und saisonale Produkte. 2020 wurden die Räumlichkeiten im Zuge des Neubaus des Naturhotels Wittelsbach direkt nebenan renoviert und erstrahlen seitdem in neuem Glanz.

