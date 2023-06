Oberwittelsbach hat jetzt einen Bücherschrank

Im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach gibt es mit einem Bücherschrank ein neues Angebot. Es soll eine Bildungsstätte und ein Begegnungsort zugleich sein.

Das Motto lautet: "Bring eins - nimm eins": Im Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach gibt es jetzt einen offenen Bücherschrank. Im Rahmen des traditionellen Weißwurstessens, zu dem mehr als 300 Dorfbewohner und Gäste gekommen waren, wurde die neue Errungenschaft am Maibaum in der Dorfmitte eröffnet.

Den kirchlichen Segen bekam der Bücherschrank von Stadtpfarrer Herbert Gugler. Bürgermeister Klaus Habermann sprach dankende Worte und steuerte eine Spende und die ersten Bücher bei. Veranstaltet wurde das Weißwurstessen vom Schützenverein Burgfalken Oberwittelsbach.

Bücher tauschen oder mitnehmen in Oberwittelsbach

Der offene Bücherschrank, zentral gelegen am Maibaum beziehungsweise am Spielplatz in Oberwittelsbach, dient dazu, Bücher kostenlos und ohne Formalitäten zum Tausch oder zum Mitnehmen anzubieten. Dieser Tausch soll dafür sorgen, dass der Bücherschrank zur kleinen Bildungsstätte, aber auch zum zentralen Begegnungsort wird. Die Idee kam von den Familien Beck und Gschwandner und wurde von vielen Helfern und Gönnern unterstützt.

Ein offenes Bücherregal gibt es im Aichacher Stadtgebiet bislang ansonsten lediglich im Café Knoll im Aichacher Bahnhof, wo es aber nur zu den Öffnungszeiten zugänglich ist. Es ist nach dem Umbau auf das offene Bücherregal gefolgt, das der Kunstverein Aichach 2011 im damaligen Wartesaal des Bahnhofs eingerichtet hatte. Einen öffentlichen Bücherschrank am Stadtplatz oder am Tandlmarkt hat die SPD beantragt. Für ihn soll im Rahmen der Umgestaltung des Oberen Stadtplatzes, die derzeit diskutiert wird, ein Standort gefunden werden. (AZ)