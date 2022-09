Aichach-Oberwittelsbach

Wildwald-Genussmarkt trotzt durchwachsenem Wetter

Plus Die erste Veranstaltung dieser Art der Forstverwaltung Kühbach in Oberwittelsbach will über Wald und Wild informieren. Warum Brennholz das neue Klopapier ist.

Von Gerlinde Drexler

Aufs Glatteis führen lässt sich der sechsjährige Raphael nicht so leicht. Er kennt sich mit Tieren gut aus, und als Paul Berchtenbreiter, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Aichach, auf das Foto eines Wildschweins zeigt und fragt, ob das ein Reh ist, schüttelt der Sechsjährige lachend den Kopf. Zusammen mit seiner Schwester und Oma Rita Simmeth besucht er am Samstag den Genussmarkt Wildwald in Oberwittelsbach (Stadt Aichach). Die von der Forstverwaltung Kühbach organisierte Veranstaltung findet zum ersten Mal statt und will Besucherinnen und Besuchern Informationen rund um die Themen Wald und Wild vermitteln.

