Die Obi-Kreuzung in Ecknach wird jetzt zum Kreisverkehr umgebaut

Ab 30. Mai ist die Augsburger Straße an der Einmündung der Industriestraße gesperrt. Anfang August soll der Kreisverkehr fertig sein - bevor die B300 gesperrt wird.

Wer beim Aichacher Stadtteil Ecknach aus der Industriestraße auf die Augsburger Straße einbiegen will, muss oft Geduld haben. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens gestaltet sich insbesondere das Linksabbiegen schwierig. Das soll sich jetzt ändern: Ab Montag, 30. Mai, wird die Kreuzung zum Kreisverkehr umgebaut. Den Auftrag dafür hat der Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend in einer nichtöffentlicher Sitzung vergeben. Im Februar sind in dem Bereich schon Bäume und Sträucher entfernt worden.

Wie Bauamtsleiterin Carola Küspert bekannt gab, werde die Firma Schulz aus Augsburg den Kreisverkehr zu einem Angebotspreis von rund 498.000 Euro bauen. Die Bauzeit werde sich dabei von Montag, 30. Mai, bis maximal Freitag, 5. August, erstrecken, so Küspert. Die Straße muss dazu in diesem Bereich komplett gesperrt werden.

Auto- und Radverkehr wird in Aichach umgeleitet

Für Autofahrerinnen und Autofahrer führt die Umleitung von der Augsburger Straße über die Theodor-Heuss- und die Münchener Straße bei Aichach-Süd auf die B300 nach Aichach-West (Tränkmühle) und umgekehrt. Alternativ kann über die Tränkmühle, Unterschneitbach und die Maxstraße zurück auf die Augsburger Straße gefahren werden. Der Baumarkt Obi und die Tankstellen in dem Bereich sind über die Industriestraße erreichbar.

Eine kürzere Umleitung gibt es für Radfahrer und Radfahrerinnen: Sie können von der Augsburger Straße über die Sebastianstraße, die Industriestraße und von dort über einen kleinen Weg entlang der B300 am Obi-Baumarkt vorbei zurück zur Augsburger Straße fahren und umgekehrt.

Nach dem Umbau schließt sich bereits die nächste Sperrung an: Das Staatliche Bauamt Augsburg will voraussichtlich ab Montag, 8. August, die Fahrbahn der B300 zwischen Aichach-Untergriesbach und Kühbach sanieren.

B300 voraussichtlich ab 8. August gesperrt

Die B300 wird dann für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt. Die Umleitung führt von Aichach über Schiltberg und Gachenbach nach Kühbach und in der Gegenrichtung über den Kühbacher Ortsteil Radersdorf, durch die Stadt Aichach und den neuen Kreisverkehr.