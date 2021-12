Öffnungszeiten für Corona-Tests in der alten Feuerwehr Aichach erweitert

Ab Januar steigt der Betreiber "Schnelltestzentrum.2021" mit an der Martinstraße ein und ergänzt das bestehende Testangebot des BRK.

Ab Montag, 3. Januar, wird das Testangebot in der Alten Feuerwehr an der Martinstraße in Aichach deutlich ausgeweitet. Das teilt die Stadt Aichach mit. Seit Mitte Dezember bietet der BRK-Kreisverband dort an den Wochenenden und Feiertagen die kostenlosen Bürgertests an. Mit dem Betreiber "Schnelltestzentrum.2021" kann bald jeden Tag getestet werden. Neben Nasenabstrich-Tests gibt es dann auch Rachenabstrich- und Spucktests. Für jeden Test, der im Januar 2022 im Feuerwehrhaus durchgeführt wird, spendet "Schnelltestzentrum.2021" außerdem 50 Cent an den BRK-Kreisverband Aichach-Friedberg.

Ab 3. Januar auch Corona-Tests für Kinder unter vier möglich

Bislang wurden dort nur symptomfreie Personen und Kinder ab vier Jahren getestet. Das ändert sich nun mit den Spucktests, mit denen auch Kleinkinder bis vier Jahre getestet werden können, zumindest während der Betriebszeiten des Schnelltestzentrums. Voraussetzung dafür ist, dass in den 20 Minuten zuvor weder etwas gegessen noch getrunken wurde.

In der kommenden Woche testet Montag, 3. Januar, bis Mittwoch, 5. Januar, das "Schnelltestzentrum.2021" von 10 bis 20 Uhr. Am Donnerstag, 6. Januar, testet dagegen das BRK (ab einem Alter von vier Jahren). Am Freitag teilen sich Schnelltestzentrum (9 bis 18 Uhr) und BRK (19 bis 20 Uhr) die Zeiten. Samstag und Sonntag testet das Schnelltestzentrum von 9 bis 18 Uhr; Sonntagabend von 19 bis 20 Uhr gibt es außerdem weiterhin das Testangebot des BRK-Kreisverbands.

Weder beim BRK noch beim Schnelltestzentrum ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Bei Letzterem ist diese aber unter: schnelltestzentrum2021.de möglich. Für den Test wird ein Ausweis oder amtlicher Führerschein benötigt. Der Wartebereich ist unter freiem Himmel.

