Aichach

vor 3 Min.

Ohne die Paartalia gäbe es in Aichach keinen Fasching

Plus Die Paartalia Aichach wurde vor 50 Jahren gegründet. In dieser Zeit ist viel passiert. Nicht nur die Kostüme haben sich verändert. So wurde das Jubiläum gefeiert.

Von Johanna Kügle Artikel anhören Shape

Faschingsfieber brach am Wochenende im Pfarrzentrum in Aichach aus. Unzählige Male wurde der Schlachtruf "An der Paar, sei ein Narr" gerufen. Die Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Gemeinsam schwelgten die Besucherinnen und Besucher in Erinnerungen und freuten sich auf viele weitere Jahre Paartalia.

Die Aktiven der Faschingsgesellschaft hatten das Vereinsjubiläum mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Die Organisatorinnen und Organisatoren hatten in stundenlanger Arbeit das Archiv des Vereins und jede Menge private Fotoalben durchstöbert, im Vorfeld Gründungsmitglieder interviewt und Rückblicks-Choreografien einstudiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen