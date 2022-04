Aichach

vor 51 Min.

Oldtimer locken Automobilfans auf den Aichacher Stadtplatz

An die 100 Oldtimer waren in Aichach – hier ein Chevrolet bei der Ausfahrt.

Plus Rund 100 Fahrzeuge aus fast allen Epochen der Automobilgeschichte nehmen an der Wittelsbacher Oldtimerschau teil. Darunter sind Raritäten und Schnauferl mit weiter Anfahrt.

Von Erich Echter

Sie sind drei Jahre älter, aber immer noch genauso schön und sie fahren noch: Nach zweijähriger Coronapause präsentierten sich am Sonntag wieder Oldtimerfahrzeuge aus fast allen Zeitepochen der Automobilgeschichte am Aichacher Stadtplatz. Die elfte Wittelsbacher Oldtimerschau lockte trotz bewölktem Himmel und niedriger Temperaturen eine stattliche Besucherzahl in die gute Stube der Stadt. Angekündigt waren laut Richard Miller, Vorsitzender des Automobilklubs MC Lech-Schmuttertal, 115 Fahrzeuge, angefangen von kleinen Schnauferln bis zu PS-starken Nobelkarossen aus verschiedenen europäischen Ländern: „Ob die alle kommen, ist wegen des Wetters fraglich", räumte er allerdings schon am Morgen ein.

