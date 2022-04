Oldtimer rollen am Sonntag wieder durchs Wittelsbacher Land

Nach einer Corona-Zwangspause findet am kommenden Sonntag, 24. April, in Aichach wieder die Wittelsbacher Oldtimerschau statt. Was Besucher dort erwartet.

Vom Vorkriegsoldtimer bis zum 80er-Jahre-Wagen, vom Sammlerobjekt bis zum Fahrzeug, das täglich in Gebrauch ist – bei der Wittelsbacher Oldtimerschau kommen Freunde und Liebhaber historischer Autos und Motorräder auf ihre Kosten. Am Sonntag, 24. April, werden in Aichach wieder unterschiedlichste Fahrzeuge erwartet.

Oldtimer treffen ab 9 Uhr in Aichach ein

Nachdem nun die meisten Corona-Regeln aufgehoben sind, können die Old- und Youngtimer wieder auf dem Aichacher Stadtplatz aufgestellt werden. Die Fahrzeuge werden ab 9 Uhr eintreffen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Klaus Habermann starten die Teilnehmer gegen 11 Uhr zur Kühbacher Klassikfahrt durch das Wittelsbacher Land. Die Oldtimer kehren ab 14 Uhr zurück in die Innenstadt, wo eine Jury die Bewertung der Fahrzeuge vornimmt.

114 Bilder Wittelsbacher Oldtimerschau Foto: Erich Echter

Gegen 15 Uhr werden die schönsten Oldtimer prämiert. Bereits ab 13 Uhr sorgt die Big Band Crazy Oak aus Aichach auf dem Stadtplatz für Stimmung. An der Wittelsbacher Oldtimerschau können Old- und Youngtimer sowie Motorräder bis Baujahr 1996 teilnehmen. Der gesamte Stadtplatz ist am Sonntag von 8 bis 18 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es beim MC Lech-Schmuttertal, unter der Telefonnummer 0821/48688805 oder per E-Mail an die Adresse vorstand@mc-lech-schmuttertal.de. (AZ)