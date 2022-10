Organisatoren ziehen nach Aichacher Filmfestival sehr positive Bilanz

Plus Namhafte Ehrengäste, sehenswerte Filme, zufriedene Kinobesucher - die Organisatoren des Aichacher Filmfestivals ziehen nach einer Woche eine positive Bilanz.

Nach einer Woche voller cineastischer Träume ging am Sonntagmittag – nach einem halben Tag Verlängerung – das achte Filmfestival Aichach zu Ende. Wieder einmal zeichnete sich der Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach mit einer bemerkenswerten Filmauswahl aus. Wenn auch kein roter Teppich ausgelegt war: Nahezu täglich gaben sich interessante Ehrengäste aus der Filmbranche die Türklinke in die Hand. Sie kamen gerne nach Aichach. Das betonten alle der angereisten Regisseure, Produzenten und Schauspieler ausdrücklich.