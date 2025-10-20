Orientierungsübung für Reservisten beim Biwak

Auch dieses Jahr fand das Biwak der Reservistenkameradschaft Aichach am gewohnten Platz, den Waldrand zwischen Sulzbach und Griesbeckerzell, statt. Zum militärischen Teil traten dieses Jahr insgesamt sechs Zweierteams an. Hier galt es, sich im Waldgebiet um Sulzbach mit der Karte zu orientieren, dabei die Checkpoints anzulaufen und anschließend Fragen und militärische Einlagen zu bewältigen. Nach der Auswertung der Ergebnisse kam es zu folgenden Platzierungen: Erster Platz mit 573 Punkten Helmuth Kothmeier und Raphael Mair, zweiter Platz mit 568 Punkten Thomas Niedermeier und Matthäus Gschwendtner, dritter Platz mit 564 Punkten Jürgen Zierer und Florian Niedermeier. Besonders hervorzuheben sind folgende Mitglieder für Ihre langjährige Mitgliedschaft: zehn Jahre: Willi Niedermeier, Wolfgang Silber, 25 Jahre: Erich Echter, 40 Jahre: Stephan Dallinger, Gerald Thurner, Erwin Wanzl, Josef Worsch.

