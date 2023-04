Aichach

Ortsschilder-Diebe vor Gericht: Sie wollten ihre Beute zurückbringen

2022 wurden im Raum Aichach diverse Ortsschilder wie das am Schneitbacher Weg gestohlen. In einer Nacht im August verschwanden weitere acht Ortsschilder. Die Diebe standen jetzt vor Gericht.

Plus Vor dem Jugendgericht in Aichach müssen sich vier junge Männer verantworten, weil sie acht Ortsschilder gestohlen haben. Die Richterin hat zwei Wünsche an die Angeklagten.

Einen großen Wunsch hatte Jugendrichterin Eva-Maria Grosse an die vier jungen Männer, die am Dienstag auf der Anklagebank des Jugendgerichts am Aichacher Amtsgericht saßen. "Ich wünsche mir, dass sie ab jetzt immer erst denken und dann etwas tun", sagte die Richterin. Auf ihr "Okay?" folgte ein einhelliges Nicken des Quartetts. Die Jugendlichen hatten ihre Tat zuvor mit den Worten beschrieben: "War halt blöd." Sie mussten sich wegen des Diebstahls von acht Ortsschildern im Raum Aichach verantworten.

Bei der Tat im August 2022 waren die vier zwischen 17 und 21 Jahren alt. Jetzt saßen zwei 18-Jährige, ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger auf der Anklagebank, allesamt aus dem Aichacher Stadtgebiet. Drei der vier sind dicke Freunde und kennen sich aus Schulzeiten. Der Älteste war nach eigenen Angaben "eher zufällig" auf der Party in jener Augustnacht, in der er auf die anderen traf. Dort sei jemand auf die Idee gekommen, ein Ortsschild zu stehlen, dann seien es zwei geworden und danach noch mehr, berichtete einer der 18-Jährigen. Er sei zwar an dem Abend nicht alkoholisiert gewesen, weil er der Fahrer gewesen sei, die anderen aber wohl schon, sagte er aus. Er war übrigens der einzige der vier, der schon etwas in seinem Strafregister stehen hatte, nämlich Fahren ohne Fahrerlaubnis.

