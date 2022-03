Ostermarkt am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach zieht viele Besucher an

Künstlerinnen und Besucher haben lange gewartet: Bei schönem Wetter lockte nach langer Pause wieder der Ostermarkt zum Sisi-Schloss in Unterwittelsbach.

"Es ist schönes Wetter. Ganze zwei Jahre war nichts. Jeder ist jetzt froh, dass ein bisschen Normalität eintritt", so eine Besucherin des Ostermarktes am Sisi-Schloss aus Ingolstadt. Sie dürfte den meisten Besuchern aus der Seele gesprochen haben. Ein Blick auf die Autokennzeichen am Parkplatz zeigte auf, das Besucher aus der ganzen Republik nach Unterwittelsbach zum Markt gekommen sind. Eine Fierantin war sogar aus Frankreich angereist. Bereits nach der Eröffnung konnte man einen regen Besucherzustrom registrieren. Um 16 Uhr am Samstag passierten über 600 Besucher das Kassenhäuschen - und sie bekamen einiges zu sehen.

40 Aussteller bieten zahlreiche österliche Dekoartikel im Sisi-Schloss

Genau 40 Fieranten boten im Innen- und Außenbereich des Wittelsbacher Jagdschlosses besonders künstlerisch gestaltete österliche Dekoartikel an. Vom kunstvoll gestalteten Ei bis zur anspruchsvollen Klosterarbeit war alles zu haben. Im Freigelände hat etwa Claudia Eberhard aus Hollenbach ein Markthäuschen gemietet, um ihre orientalisch angehauchte Ware anzubieten. Ihr Highlight: handgewebte Hamam-Tücher (Saunatücher) aus der Türkei. Zum Sortiment gehörten weiter Aleppo-Seife, Schmuck und selbst produzierte Produkte.

Südländische Landschaften fand man auf den Eiern von Carola Distler aus Mindelheim. Zwölfmal war sie bereits auf dem Ostermarkt. "Ich habe auf den heutigen Markttag richtig hingefiebert", schwärmte die begeisterte Malerin. "Jedes meiner Eier ist ein Unikat." Zur Seite stand am Wochenende ihre Enkelin Lauren Huber, die sich schon mal im Bemalen von Eiern übte. Eine starke Truppe an Kunsthandwerkerinnen kam aus Schrobenhausen nach Unterwittelsbach. "Wir haben uns auf kunsthandwerkliche Arbeiten spezialisiert", so Ute Natzer. Im zweiten Stock zeigten die Schrobenhauser Kunsthandwerkerinnen sakrale Kunst, historische Kreuzstichmotive, Klöppelarbeiten und historische Wachsgestaltung.

Ein Renner waren für alle die bunten Glasperlen von Kathja Schuler aus Leutkirch. Ihre Perlen sind handgewickelt - eine spezielle Fertigungstechnik, bei der man Glasstangen zu Perlen schmilzt, aus denen verschiedene Schmuckgegenstände angefertigt werden. Ursel Kißlinger, die Blumen aus Ton, Blütenfrauen und Toneier anfertigte, lobte die Organisation des Marktes. "Die Leute sind froh, dass es bezüglich der Pandemie ein wenig normal wird", freut sie sich, dass der Markt wieder stattfindet. Besucherin Cornelia Kistler aus Tegernbach schaut konzentriert auf die Angebote und wertete sie als besonders empfehlenswert. "Ich bin heute zum ersten Mal nach Unterwittelsbach gekommen und komme zum nächsten Ostermarkt sicherlich wieder", sagte sie.

