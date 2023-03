Ostermarkt im Sisi-Schloss dreht sich rund ums Ei

Beim Ostermarkt im Sisi-Schloss im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach gibt es kleine Kunstwerke und österliche Dekorationen in vielen Varianten.

Es sind kleine Kunstwerke, die beim Ostermarkt im Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach angeboten werden. Die Eier sind kalligrafisch gestaltet, aufwendig bemalt mit zarten Blümchen oder schlicht mit Vogelsilhouetten in Gold und Silber. Andere dagegen in kräftigen Farben oder – ganz modern – in Schwarz-Weiß. Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, präsentieren im Schloss rund 45 Ausstellerinnen und Aussteller ihre kunstvoll gestalteten Ostereier und österlichen Dekorationen. Auch erste Frühlingsblumen werden zum Kauf angeboten.

Beim Ostermarkt gibt es Eier aus (fast) allen Materialien, die mit unterschiedlichen Techniken bearbeitet und verziert werden. Eier in Aquarelltechnik, bestickt, mit edler Seide oder antiker Spitze, aus Perlmutt, Bernstein oder Holz. Vor Ort lassen sich einige Künstler und Künstlerinnen auch über die Schulter blicken und demonstrieren ihr Handwerk. Im erweiterten Außenbereich präsentieren sich auf der Schlossterrasse und vor der Brücke Aussteller und Ausstellerinnen mit Holzarbeiten, Flechtkörben, Gartendeko, Seifen, Kräuterkissen und vielem mehr.

Herzhafte Speisen und ein Drehorgelspieler auf dem Ostermarkt in Unterwittelsbach

Die Besucherinnen und Besucher können sich an den beiden Tagen mit herzhaften Speisen und Kuchen stärken. Am Sonntag unterhält außerdem Drehorgelspieler Jürgen Laufer die Gäste mit fröhlichen Melodien.

Ostereier in vielen Größen und liebevoll bemalt oder verziert bietet der Ostermarkt im Sisi-Schloß im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Der Ostermarkt im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach (Klausenweg 1) ist geöffnet am Samstag, 11. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. März, von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0. (AZ)