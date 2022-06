Aichach

17:45 Uhr

Paartalbahnstrecke: Nutzen Fahrgäste das Neun-Euro-Ticket?

Plus Seit diesem Mittwoch können Bürger das Neun-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr nutzen. Tun sie das auf der Paartalbahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt auch?

Von Lara Voelter

8.50 Uhr, der Bahnsteig in Augsburg-Hochzoll ist nicht voller als sonst. Einige bekannte Gesichter, die täglich den Zug der Bayerischen Regionalbahn (BRB) auf der Paartalbahnstrecke Richtung Ingolstadt nehmen, sind an diesem Mittwoch zu sehen. Eine Frau mit Walking-Stöcken sitzt auf einer Bank. Sie wohne in Augsburg, stamme aber aus Aichach, berichtet sie. "Ich bin heute mit einer Freundin in Aichach zum Walken verabredet. Sonst fahre ich mit dem Auto, aber mein Mann und ich haben uns jetzt bewusst das Neun-Euro-Ticket gekauft."

