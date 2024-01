Paartalia Aichach zeigt bei Opening Party anspruchsvolles Bühnenprogramm

Bei der Opening Party der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia ist die TSV-Halle ausverkauft. Das Programm unter dem Motto "Schatten der Nacht" begeistert das Publikum.

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia präsentierte in der ausverkauften TSV-Turnhalle in Aichach am Samstagabend ihr neues Showprogramm für die aktuelle Saison 2023/2024. Unter dem Motto „Schatten der Nacht“ zeigten die drei Nachwuchsgarden und die Prinzengarde ein anspruchsvolles Bühnenprogramm mit vielen akrobatischen Höhepunkten und einer wohldurchdachten und in sich stimmigen Geschichte.

108 Bilder Faschingsgesellschaft Paartalia Aichach feiert Opening Party Foto: Alice Lauria

Waren beim Ball der Inthronisation im November nur ein kleiner Teil des Programms sowie der Prinzenwalzer aufgeführt worden, bekamen die Gäste am Samstag das volle Programm aller Garden zu sehen. Die neue Show bietet Spannung, Romantik, Witz, gute Musik und ganz viel Tempo.

Bei der Opening Party der Paartalia wird die Bühne zum Monsterhotel

Los ging es mit den drei Nachwuchsgarden. Durch deren Programm führten die beiden Hofmarschallinnen Leandra Lunz und Rebecca Hauptmann. Sie leiten das „Monsterhotel“ - eine Ferienunterkunft für kleine Monster, Werwölfe und Schattengestalten. Zwölf Monsterchen der Kindergarde checken in das Hotel ein und erleben dort eine fetzige und ausgelassene Zeit. Allerdings verschwinden in dem ganzen Trubel zwei kleine Monster. In sehr farbenfrohen Kostümen zeigten die Jüngsten ihr Können zu anspruchsvollen Choreografien und Liedern wie „Wir machen Buh“ von Simone Sommerland und „The Monster Mash“ von Andrew Gold.

Die Werwölfe der Teeniegarde tanzen mit viel Spaß, Passion und Können. Die Choreografie macht gute Laune. Foto: Alice Lauria

Um die verschwundenen Monster zu finden, bitten die Hotelbetreiberinnen eine Gruppe Werwölfe und düstere Schattengestalten um Hilfe. Die 14 Werwölfe der Teeniegarde gaben ihr Bestes bei der Suche nach den beiden Mini-Monstern zu fetzigen Rhythmen wie „Hot Patootie“ von Meat Loaf. Aus der Luft suchten die neun Schattengestalten der Jugendgarde ebenfalls nach den Vermissten - untermalt von Musik von den Imagine Dragons (Bones) und Kyle Dixon (Stranger Things). Die Tänzerinnen und Tänzer der Jugendgarde sind teilweise seit über zehn Jahren aktiv dabei. Das spiegelt sich in ihrem tänzerischen Können wider - komplizierte Schritte und waghalsige Hebefiguren inklusive.

Das Prinzenpaar der Paartalia Aichach schwebt förmlich über das Parkett

Zwischen den Tanzeinlagen wurden den Aktiven der Nachwuchsgarden sowie den Trainerinnen und Trainern die Faschingsorden verliehen. Auch Aichachs Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann erhielt einen Orden. Durch das Abendprogramm führte Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner. Die Prinzengarde marschierte zu „You got the Love“ von Afrojack & Chico Rose ein. Danach wurden in, mit leuchtend blauem Strass verzierten Kostümen der Gardemarsch zu Johann Sebastian Bachs „Toccata“ von Sterling EQ und der Prinzenwalzer zu „Anyone who had a heart“ von Olivia Olson präsentiert.

Prinzessin Sabrina alias Sabrina Glötzl, Friseurin aus Unterwittelsbach, und Prinz Christian IV., mit bürgerlichem Namen Christian Höchtl, Fahrzeuglackierer aus Oberndorf bei Altomünster (Landkreis Dachau), sind auch außerhalb des Faschings ein Paar. Der Prinzenwalzer bestach durch die Innigkeit, mit der das Paar über das Parkett der Bühne schwebte und miteinander harmonierte.

Beim Prinzenwalzer zeigen Prinzessin Sabrina und Prinz Christian IV. viel Herz und hervorragendes tänzerisches Können. Foto: Alice Lauria

Zuschauer spenden tosenden Applaus für Paartalia Aichach

Den Showteil moderierte Hofmarschall Stefan Dauber: Prinzessin Sabrina im weißen Kleidchen gerät dabei in ein Schloss voller Vampire und Schattenwesen. Ein blutsaugender Graf Christian kontrolliert die Bewohner des Schlosses wie Marionetten, wird aber immer kraftloser, da es ihm an frischem Blut mangelt. Hier kommt die blonde Prinzessin Sabrina gerade recht. Doch nach näherem Kennenlernen und einem romantischen Tänzchen im Mondlicht zu „Dancing in the Moonlight“ von Toploader knistert es zwischen dem Grafen der Untoten und seinem Opfer. Gibt dieses sich ihm freiwillig hin und wird selbst zum Vampir oder lässt er seine Sabrina gehen und opfert sich?

Im fulminanten Finale der Show lüftete die Prinzengarde der Paartalia dieses Geheimnis und wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit tosendem Applaus und anerkennenden Rufen belohnt. Weiter geht es für die Paartalia am Samstag, 6. Januar, mit dem „Start in die fünfte Jahreszeit“.