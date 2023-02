Paartalia feiert auf dem Stadtplatz eine große Faschingsparty

Die Aichacher Paartalia verwandelt den Stadtplatz zu ihrem eigenen Jubiläum in eine bunte Faschingsmeile. Viele Gastgarden und kostümiertes Publikum feiern mit.

Viele kostümierte Besucher und Besucherinnen, ausgelassene Stimmung, jede Menge Applaus: In eine Faschingsmeile verwandelte die Paartalia mit ihrem Faschingstreiben am Samstag den Aichacher Stadtplatz. Sie feierte mit einigen Gastgarden sowie den Ehrengästen Anna, Elsa und Olaf und eine Party zum 50-jährigen Bestehen der Faschingsgesellschaft.

Für den bunten Nachmittag hatten Mitarbeiter der Stadt Aichach und die Paartalia den Stadtplatz in eine Faschingsmeile verwandelt. Neben Bratwurst- und Rollbratensemmeln gab es auch Kiacherl und Waffeln für den kleinen Hunger. Dazu wurden verschiedene warme und kalte Getränke angeboten.

Olaf sucht die Aichacher Prinzenpaare

Zu Beginn des bunten nachmittags war Hofmarschall Stefan Dauber, verkleidet als Olaf aus dem Film "Die Eiskönigin", auf der Suche nach Anna, Elsa und den beiden Aichacher Prinzenpaaren Prinz Pius I. und Prinzessin Mirella sowie Prinz Werner II. und Prinzessin Claudia. Gemeinsam begrüßten sie die großen und kleinen Maschkerer auf dem Stadtplatz. Als Eisprinzessin Anna tanzte Lena Kratzer, verantwortlich für das Gesamtkonzept der Nachwuchsgarden, gemeinsam mit allen Kindern.

Der Nachwuchs des Gastgebers zeigte als Erstes sein Können zum Motto "Art of Dance". Aus einem langweiligen Schulausflug ins Museum wurde plötzlich ein spannendes Abenteuer: Statuen und Gemälde erwachten zum Leben und tanzten gemeinsam mit der ganz besonderen Attraktion, dem Nachwuchsprinzenpaar Prinz Pius I. und Prinzessin Mirella, gemeinsam auf der Bühne.

50 Bilder Buntes Faschingstreiben mit der Paartalia in Aichach Foto: Chris Höchtl

Aus Zusmarshausen gekommen waren die Zusamtaler Bettschoner mit ihrem Prinzenpaar Mathias III. und Christina. Sie hatten ein Programm zu "Millennium" mitgebracht. Sie ließen ein Gefühl wie auf einer 90er-Party aufkommen: Tolle Beats aus den 90er-Jahren, Schlaghosen, bauchfreie Tops und jede Menge Glitzer.

Olaf hatte einen großen Süßigkeitenkorb mitgebracht. Mit sichtlich viel Spaß verteilte er gemeinsam mit Anna, Elsa und den beiden Prinzenpaaren die Leckereien an die kleinen Gäste.

Einmal zurück in die 90er-Jahre ging es mit den Zusamtaler Bettschonern. Foto: Chris Höchtl

Die Nachbarn aus Griesbeckerzell von Zell ohne See hatten neben ihrem Großen Hofstaat auch ihre Kinder- und Jugendgarde mitgebracht. Gemeinsam ging es durch die "Fünf Jahreszeiten" Frühling, Sommer, Herbst, Winter und natürlich den Fasching. Die Truppe um Prinz Lukas I. und Prinzessin Melanie II. heizten den Besucherinnen und Besuchern des Stadtplatzes richtig ein.

Patenverein aus Reichertshofen gibt sich in Aichach die Ehre

Auch der Patenverein der Paartalia, die REB aus Reichertshofen, war gekommen. Prinz Thomas II. und Prinzessin Anne-Marie I. begeisterten das Publikum mit einem fetzigen Showteil. Die ganze Truppe hatte eine Show zum Motto "It’s Crime Time!" einstudiert: Gut gegen Böse, ein abwechslungsreiches Programm gespickt mit jeder Menge Hebefiguren.

Der Patenverein REB aus Reichertshofen zeigte seinen zünftigen Gardemarsch. Foto: Chris Höchtl

Ebenfalls zum Motto "Art of Dance" zeigte der große Hofstaat nach dem flotten Gardemarsch seine Jubiläumsshow. Verschiedene Musikstücke von emotional bis berauscht, unterschiedliche Tanzrichtungen und spektakuläre Hebefiguren: Bad Boy Prinz Werner II. entführte das bedrückte Hollywood-Sternchen Prinzessin Claudia in die Welt der Straßentänzer und eroberte im Sturm ihr Herz. Gemeinsam mit ihrer Truppe tanzten sie sich im großen Finale ins Glück.

Der Showteil der Paartalia zum Motto "Art of Dance" dreht sich um das Hollywood-Sternchen Prinzessin Claudia. Foto: Chris Höchtl





Den Abschluss durften die Rock 'n' Roller der Faschingsgesellschaft Hot & Crazy aus Waidhofen machen: Zum Motto "Rock 'n' Roll is back" zeigten sie rasante Hebefigurenkombinationen sowie anspruchsvolle Schrittfolgen und ernteten viel Applaus von allen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Paartalia-Präsident ist rundum zufrieden

Rundum zufrieden war Paartalia-Präsident Peter Niesel: "Wir freuen uns, dass die Besucherinnen und Besucher unser Faschingstreiben nach zwei Jahren Pause so angenommen haben." Er bedankte sich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt Aichach, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Eltern und Mitgliedern, die vor, während und nach dem Fest tatkräftig unterstützt hatten.

Rasante Hebefigurenkombinationen gab es bei den Rock-'n'-Rollern aus Waidhofen zu sehen. Foto: Chris Höchtl

Petrus meinte es gut, denn das Wetter hielt den ganzen Nachmittag. Erst zum Ende hin wurde es merklich kühler und vertrieb die letzten Feiernden vom Stadtplatz.

Die Paartalia startet nun in den Faschingsendspurt. Der Kehraus mit feierlicher Beerdigung des Prinzenpaares findet am Dienstag, 21. Februar, ab 19 Uhr in der TSV-Halle Aichach statt. Karten gibt es an der Abendkasse.