Paartalia zeigt beim Inthronisationsball Auszüge ihres neuen Programms

Plus Die Aichacher Paartalia startet in die Faschingssaison und präsentiert ihre neuen Regenten. Die Biografie der neuen Prinzessin weist eine kuriose Besonderheit auf.

Die Paartalia hat ein neues Prinzenpaar. Die Aichacher Faschingsgesellschaft präsentierte ihre neuen Regenten beim Inthronisationsball ebenso wie erste Auszüge aus ihrem neuen Programm.

Ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabrina und seine Tollität Prinz Christian IV. übernahmen am Freitag pünktlich um 23.11 Uhr die Regentschaft von Prinzessin Claudia und Prinz Werner. Sie waren zuvor aufgrund der Corona-Pandemie drei Jahre im Amt gewesen.