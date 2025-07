Partnachklamm statt Kuhfluchtwasserfälle

Eigentlich sollte die Familientour des DAV Aichach laut Programm zu den Kuhfluchtwasserfällen führen, doch leider war der Weg aufgrund von Felssanierungsarbeiten gesperrt. Thomas Koch führte die elf Teilnehmer, darunter sieben Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren, stattdessen in die Partnachklamm. Es war ein sehr schöner Tag mit ordentlich Wasser in der Klamm, sodass das Wasser gefühlt von überall herkam. Das hinterließ einen mächtigen Eindruck bei allen Beteiligten. Am Ende der Klamm gab es noch an einem etwas ruhigeren Bachlauf eine längere Brotzeitpause. Die Kinder hatten hier auch nochmal die Möglichkeit, alles zu erkunden und gemeinsam zu spielen. Danach ging es weiter zur Partnachalm. Der Weg dorthin war dann doch nochmal etwas anstrengender für den ein oder anderen, immerhin mussten gute 200 Höhenmeter bewältigt werden. An der Alm angekommen, gab es nochmal eine Stärkung ehe es wieder in Richtung Startpunkt ging. Fazit: Insgesamt ein wunderschöner Tag an dem alle wieder zufrieden am Parkplatz beim Skisprungstadion ankamen.

