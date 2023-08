Person mit "Waffe" an der B300 löst großen Polizeieinsatz aus

Mehrere Autofahrer auf der B300 bei Aichach setzen am Samstag die gleiche Meldung ab. Eine Person mit "Waffe" stehe hinter der Leitplanke. Die Polizei geht auf Nummer sicher.

Eine alarmierende Meldung haben mehrere Autofahrer auf der B300 am Samstagabend abgesetzt. An der B300 hinter der Leitplanke stehe eine Person mit einer Waffe in der Hand, teilten sie der Polizei mit. Weil unklar war, wie ernst die Lage ist, löste die Aichacher Polizei einen größeren Einsatz aus, bei dem Polizeikräfte aus der Umgebung und ein Polizeihubschrauber nach Aichach beordert wurden. Zur Erleichterung aller Beteiligten löste sich die Situation am Ende in Wohlgefallen auf.

Kurz vor 18 Uhr waren nach Auskunft der Aichacher Polizei die ersten Meldungen eingegangen. Mehrere Autofahrer berichteten unabhängig voneinander, dass eine Person mit einer Waffe etwa 300 Meter südlich des Feuerwehrhauses hinter der Leitplanke der B300 zu sehen sei und sich auffällig verhalte. Daraufhin habe man "das große Programm hochgefahren", so ein Sprecher der Aichacher Polizei. Dabei sei es zunächst vor allem darum gegangen, sich vorsichtig anzunähern.

Softair-Waffe: Vor Ort bestätigt sich der Verdacht der Aichacher Polizei

Der Polizei zufolge stand von Anfang an der Verdacht im Raum, es könnte sich lediglich um eine harmlose Softair-Waffe handeln. Vor Ort bestätigte sich schließlich der Verdacht. Es handelte sich nicht um eine Bedrohung, sondern um einen Unsinn, an dem offenbar mehrere junge Heranwachsende beteiligt waren. Sie nutzten dafür die B300-Unterführung zwischen Aichach und Untergriesbach. Von der Polizei heißt es, es habe "zu keiner Zeit eine Bedrohungslage" geherrscht.

Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen hat das Polizeipräsidium in Augsburg übernommen. Grundsätzlich ist das Mitführen von Airsoft-Waffen erlaubt. Doch es sei natürlich eine "blöde Idee", damit in der Öffentlichkeit herumzufuchteln. Denn "es schaut halt aus wie eine Waffe", so der Polizeisprecher.