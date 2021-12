Aichach

vor 39 Min.

Pfarrer Gugler ist 50: Zum Geburtstag gibt es ein eigens komponiertes Lied

Plus Der Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler hat einen runden Geburtstag gefeiert. Es ist für ihn bereits die zweite große Feier in diesem Jahr.

Von Gerlinde Drexler

Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler hat seinen 50. Geburtstag gefeiert. Wegen der Corona-Auflagen kamen die Gratulanten "getaktet" ins Pfarrhaus. Eine "große" Feier fand laut dem Geburtstagskind am Sonntag in der Stadtpfarrkirche mit dem Gottesdienst statt. Seine Pfarrgemeinde hatte hier eine Überraschung für ihn in petto. Für den Stadtpfarrer ist es das zweite Jubiläum in diesem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen