Breitbandförderung: Aichach will gemeinsam mit anderen zum Zug kommen

Einen vorsorglichen Beschluss hat der Aichacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zur Breitbandförderung gefasst: Die Stadt will beim Förderantrag mit anderen Kommunen zusammenarbeiten, um vielleicht doch noch eine Förderung zu bekommen. Mit seiner einstimmigen Zustimmung bereitete der Stadtrat einer solchen Kooperation den Weg.

Den Hintergrund erläuterte Hauptamtsleiterin Aurelija Igel in der Sitzung: Allein komme die Stadt Aichach bei der Breitbandförderung nach der Gigabit-Richtlinie des Bundes voraussichtlich nicht zum Zug, weil sie auf zu wenige Punkte nach dem Kriterienkatalog kommt. Aichach sei schon zu gut aufgestellt.

Gemeinsam mit anderen Kommunen mehr Punkte für Aichach?

Mehr Punkte würde sie bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen bekommen. Das würde die Förderwahrscheinlichkeit signifikant erhöhen, so Igel. Geprüft wird eine Kooperation mit Friedberg, Burgau, Günzburg und Ichenhausen. Diese Kooperationsstruktur hat die Firma Corwese vorgeschlagen, die die Stadt dabei berät. Die finale Zusammensetzung und die erreichbare Punktezahl steht noch nicht fest.

Weil der Förderantrag bis 15. September gestellt werden muss, stimmte der Stadtrat einer solchen Vereinbarung vorsorglich zu. Digitalreferent Stefan Westermayr war „dankbar, dass es weitergeht“.