Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach plant interkommunale Zusammenarbeit für erfolgreiche Breitbandförderung

Aichach

Breitbandförderung: Aichach will gemeinsam mit anderen zum Zug kommen

Die Stadt Aichach will bei Förderantrag für den Breitbandausbau mit anderen Kommunen zusammenarbeiten. So könnte sie eher eine Förderung bekommen als allein.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Für schnelles Internet werden Glasfaserkabel verlegt. Die Stadt Aichach will versuchen, dafür Fördergelder zu bekommen.
    Für schnelles Internet werden Glasfaserkabel verlegt. Die Stadt Aichach will versuchen, dafür Fördergelder zu bekommen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Einen vorsorglichen Beschluss hat der Aichacher Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zur Breitbandförderung gefasst: Die Stadt will beim Förderantrag mit anderen Kommunen zusammenarbeiten, um vielleicht doch noch eine Förderung zu bekommen. Mit seiner einstimmigen Zustimmung bereitete der Stadtrat einer solchen Kooperation den Weg.

    Den Hintergrund erläuterte Hauptamtsleiterin Aurelija Igel in der Sitzung: Allein komme die Stadt Aichach bei der Breitbandförderung nach der Gigabit-Richtlinie des Bundes voraussichtlich nicht zum Zug, weil sie auf zu wenige Punkte nach dem Kriterienkatalog kommt. Aichach sei schon zu gut aufgestellt.

    Gemeinsam mit anderen Kommunen mehr Punkte für Aichach?

    Mehr Punkte würde sie bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen bekommen. Das würde die Förderwahrscheinlichkeit signifikant erhöhen, so Igel. Geprüft wird eine Kooperation mit Friedberg, Burgau, Günzburg und Ichenhausen. Diese Kooperationsstruktur hat die Firma Corwese vorgeschlagen, die die Stadt dabei berät. Die finale Zusammensetzung und die erreichbare Punktezahl steht noch nicht fest.

    Weil der Förderantrag bis 15. September gestellt werden muss, stimmte der Stadtrat einer solchen Vereinbarung vorsorglich zu. Digitalreferent Stefan Westermayr war „dankbar, dass es weitergeht“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden