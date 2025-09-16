Die Stadt Aichach beginnt mit den Planungen für die Mittelalterlichen Markttage

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In diesem Fall die Mittelalterlichen Markttage, die 2026 wieder in Aichach stattfinden. Bei der Stadt laufen bereits die Planungen dafür. Wichtig ist deshalb, dass die finanziellen Mittel bereitstehen, um Gruppen und Akteure buchen zu können. Der Finanzausschuss empfahl dem Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, der Stadt 150.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86551 Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markttag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis