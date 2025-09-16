Icon Menü
Aichach plant Mittelalterliche Markttage 2026: Budget von 150.000 Euro

Aichach

Die Stadt Aichach beginnt mit den Planungen für die Mittelalterlichen Markttage

Der Finanzausschuss bewilligt dafür 150.000 Euro an Ausgaben. Die Stadt rechnet mit Einnahmen in Höhe von 100.000 Euro. Das Mittelalterfest findet 2026 wieder statt.
Von Gerlinde Drexler
    • |
    • |
    • |
    Die nächsten Mittelalterlichen Markttage in Aichach finden 2026 statt. Die Planungen starten schon jetzt. Im Bild ist Nachtwächter Franz Gutmann zu sehen.
    Die nächsten Mittelalterlichen Markttage in Aichach finden 2026 statt. Die Planungen starten schon jetzt. Im Bild ist Nachtwächter Franz Gutmann zu sehen. Foto: Erich Echter (Archiv)

    Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In diesem Fall die Mittelalterlichen Markttage, die 2026 wieder in Aichach stattfinden. Bei der Stadt laufen bereits die Planungen dafür. Wichtig ist deshalb, dass die finanziellen Mittel bereitstehen, um Gruppen und Akteure buchen zu können. Der Finanzausschuss empfahl dem Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, der Stadt 150.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

