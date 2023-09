Aichach/Pöttmes

18:00 Uhr

Lange Nacht der Feuerwehr: Aktive wollen fürs Ehrenamt begeistern

In Pöttmes wurden bei der langen Nacht der Feuerwehr anhand eines simulierten Zimmerbrandes die Vorgänge bei den Löscharbeiten gezeigt.

Plus Die Feuerwehren in Aichach und Pöttmes präsentieren sich bei der langen Nacht der Feuerwehr und begeistern mit ihren Aktionen zahlreiche Gäste.

Einmal selbst ein kleines Feuer löschen oder am eigenen Leib erfahren, wie schwer eine Atemschutzausrüstung ist - diese Möglichkeiten haben sich am Wochenende bei der langen Nacht der Feuerwehr geboten. Sie fand wegen des großen Anklangs bei der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal statt. Im Landkreis Aichach-Friedberg beteiligten sich die Wehren aus Aichach und Pöttmes an der Aktion und hatten sich viel einfallen lassen, um den Besuchern und Besucherinnen die Arbeit der freiwilligen Helfer und Helferinnen näherzubringen.

Feuerwehr in Aichach zeigt eine Höhenrettung

Die Feuerwehr Aichach hat derzeit 102 aktive Mitglieder und zwölf Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Am Samstagnachmittag konnten sich die zahlreich erschienenen Gäste selbst ein Bild von der Arbeit der freiwilligen Feuerwehr machen, etwa die verschiedenen Fahrzeuge von innen und außen ansehen und das umfangreiche Equipment bestaunen. Die Jugendfeuerwehr hatte zudem einige Spielstationen wie beispielsweise ein Quiz vorbereitet und beteiligte sich mit großem Engagement am Aktionstag.

