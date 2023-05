Aichach/Pöttmes

18:00 Uhr

Nach der Kritik beim Volksfest Mering: Pöttmes hält an Festwirt fest

Plus Beim Volksfest in Mering üben Gäste teils heftige Kritik an Festwirt Holger Regler. Dieser ist auch für Pöttmes engagiert. Doch wie sieht es in Aichach aus?

Von Carmen Jung

Langes Warten aufs Essen, ein lieblos hergerichtetes Festzelt, Göckerl, die nicht ganz durchgebraten gewesen sein sollen: Beim Meringer Volksfest Ende April waren nicht alle Gäste zufrieden. Vor allem beim Seniorennachmittag hagelte es Kritik. Sie ergoss sich über den neuen Festwirt Holger Regler. Der soll in diesem Jahr auch die Bewirtung bei den Volksfesten in Pöttmes und Aichach übernehmen. Was wird nun daraus?

Darüber denkt gerade auch der Kühbacher Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz nach. Er war Veranstalter des Meringer Volksfestes, in Pöttmes liefert er das Bier ebenso wie in Aichach. Außerdem firmiert er in der Paarstadt als Festwirt, der den Zeltbetrieb vergibt. Diesmal sollte es Regler sein. Nach der harschen Kritik aus Mering hatte Baron von Beck-Peccoz vergangene Woche Gespräche mit ihm angekündigt.

