Polizei meldet mehrere Einbrüche in der Region

In Aichach und in Pöttmes gab es zuletzt insgesamt drei Einbrüche - zweimal blieb es beim Versuch.

In den vergangenen Tagen haben Einbrecher versucht, in mehrere Gebäude einzusteigen. In einem Fall in Pöttmes waren sie erfolgreich.

Zuletzt hat es in der Region mehrere Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche gegeben. Wie die Polizei mitteilt, versuchte in einem Zeitraum von Sonntag bis Montag ein bislang unbekannter Täter in der Achterstraße in Aichach an beiden Türen eines Doppelhauses einzubrechen - glücklicherweise ohne Erfolg. Der Schaden liegt dennoch im hohen dreistelligen Bereich. Am Mittwoch meldete außerdem ein Hausbesitzer aus Pöttmes, dass während seiner fünftägigen Abwesenheit von Samstag bis Mittwoch in sein Haus eingebrochen wurde. Über eine rückwärtige Türe verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäude "Am Mühlgrund". Er erbeutete den ersten Ermittlungen nach wohl keine Wertgegenstände. In beiden Fällen bittet die Polizei Aichach Zeugen, die etwas gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 08251-89890 zu melden. (AZ)

